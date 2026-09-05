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В Японии роботов-пингвинов пустили плавать среди живых птиц

В Японии роботов-пингвинов пустили плавать среди живых птиц

В японском парке появились необычные обитатели — два роботизированных пингвина, которые плавают и ныряют в одном бассейне с настоящими птицами.

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