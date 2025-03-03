Bloomberg: Советники Трампа настаивают на отставке Зеленского

Советники президента США настаивают на том, чтобы Владимир Зеленский ушел в отставку, что усложняет переговоры между двумя лидерами и влияет на инициативы по возобновлению минерального соглашения, сообщает Bloomberg.
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