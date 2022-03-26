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«Челси» мог подписать 17-летнего вратаря «Чикаго» и США U20 Слонину. Переговоры прерваны из-за санкций

«Челси» хотел приобрести по окончании сезона голкипера «Чикаго Файр» Габриэля Слонину. Переговоры «синих» о трансфере 17-летнего игрока молодежной сборной США с польскими корнями были на продвинутой стадии, но в итоге прервались из-за санкций, сообщает журналист Фабрицио Романо.

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