В России хотят ужесточить «закон о негодяях». У релокантов-нарушителей арестуют имущество

Володин предложил ужесточить ответственность для релокантов, совершивших нарушениеВиталий Аньков/РИА Новости В Госдуме хотят ужесточить закон, позволяющий судить иноагентов и релокантов без их присутствия.
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