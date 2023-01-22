«Выйдя из самолета, она сразу попросила отвезти ее в детский дом»: в России готовятся представить фильм о сиротах с участием Инны Чуриковой

Начало работы над социальной драмой происходило эпически: режиссер заложил квартиру и машину и начал сниматьРежиссер Андрей Карасов поделился трогательной историей знакомства с актрисой Инной Чуриковой, которая снялась в его фильме «Мятный пряник».