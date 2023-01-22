Daily Storm

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«Выйдя из самолета, она сразу попросила отвезти ее в детский дом»: в России готовятся представить фильм о сиротах с участием Инны Чуриковой

«Выйдя из самолета, она сразу попросила отвезти ее в детский дом»: в России готовятся представить фильм о сиротах с участием Инны Чуриковой

Начало работы над социальной драмой происходило эпически: режиссер заложил квартиру и машину и начал сниматьРежиссер Андрей Карасов поделился трогательной историей знакомства с актрисой Инной Чуриковой, которая снялась в его фильме «Мятный пряник».

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