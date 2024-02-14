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Обжалованию не подлежит: «серый кардинал» Хиллари Клинтон «слила» Байдена – слишком «возрастной»

Обжалованию не подлежит: «серый кардинал» Хиллари Клинтон «слила» Байдена – слишком «возрастной»

 Вчера 2,4K прочитали Старину Байдена, похоже начинают сливать уже самые «верхи» Демпартии США! Потому что мы всякое уже повидали: и крупные спонсоры высказывали недовольство, и крупнейшие издания вроде The Washington Post… Но, когда подтянулась сама Хиллари Клинтон, её императорское величество, и публично заявила, что возраст Байдена – это серьёзная проблема, которая ставит под сомнение, надо ли ему идти на второй срок – вот это уже совсем серьёзная заявочка! И звучит это, конечно, забавно: Хиллари Клинтон и сама является достойным представителем того коллективного «дома престарелых», который сейчас правит Америкой.

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