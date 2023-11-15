Риттер заявил, что ни одно подразделение НАТО не продержится против русских больше недели

Экс-разведчик США Скотт Риттер заявил, что конфликт на Украине делает Россию лишь сильнее. В интервью журналисту Дэнни Хайфону эксперт отметил, что нет ни одного подразделения сил НАТО, которое продержалось бы против русских больше недели.