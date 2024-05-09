Эти автомобили требуют самых низких затрат на обслуживание и ремонт в долгосрок

С момента появления компании Tesla в 2003 году руководство этой марки в лице Илона Маска стабильно твердило о том, что основным преимуществом электрокаров станут низкие затраты на ТО и ремонт по сравнению с машинами, работающими на ДВС.
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