Темникова и Фадеев

Контроль, ревность и месть. Почему один из самых известных продюсеров страны разругался с подопечной? И могла ли эта ссора стать началом конца его карьеры?Под крыло финалистку известного музыкального реалити-шоу продюсер взял в начале нулевых.
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