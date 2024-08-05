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Настроение ТВ

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Темникова и Фадеев

Темникова и Фадеев

Контроль, ревность и месть. Почему один из самых известных продюсеров страны разругался с подопечной? И могла ли эта ссора стать началом конца его карьеры?Под крыло финалистку известного музыкального реалити-шоу продюсер взял в начале нулевых.

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