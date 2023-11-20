Не подросток, но с прыщами: 6 возможных причин появления у взрослых и советы по лечению Ирэн ОрлонскаяПо общему мнению, прыщи считаются проблемой, с которой сталкиваются исключительно подростки, но на самом деле и у взрослых такие проблемы не редкость.