В Греции разразился скандал после одной фотографии

Реклама известного спортивного бренда из Германии, сделанная с помощью дронов с многоцветными огнями и изображающая спортивный ботинок, вызвала возмущение общественности и властей Греции, так как на её фоне был виден Акрополь в Афинах.
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