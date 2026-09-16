Вакцинация против гриппа, квантовые компьютеры РФ и штраф за шпаргалку

- Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что особенностью эпидсезона стало полное обновление состава вакцин против гриппа; - Партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) будет добиваться восстановления торговли и нормализации отношений с Россией; - МВД разъяснило следователям, когда водителей не нужно считать уголовниками; - Стартовали продажи российских квантовых компьютеров SnowDrop; - В Нижнем Новгороде школьницу оштрафовали на 3 тысячи рублей за шпаргалку на ЕГЭ.