Россия расширила список стран, гражданам которых не нужна виза для въезда

Россия продолжает упрощать процедуру въезда для иностранных граждан. 1 августа 2023 года стартовала система единой электронной визы, и уже сейчас правительство РФ существенно расширило список стран, граждане которых могут воспользоваться этим удобным и быстрым способом получить разрешение на въезд.
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