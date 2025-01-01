Россия расширила список стран, гражданам которых не нужна виза для въезда

Россия продолжает упрощать процедуру въезда для иностранных граждан. 1 августа 2023 года стартовала система единой электронной визы, и уже сейчас правительство РФ существенно расширило список стран, граждане которых могут воспользоваться этим удобным и быстрым способом получить разрешение на въезд.