В Липецкой области полиция не допустила продажу местным жителем свыше 48 тысяч пачек сигарет без акцизов

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Липецкой области в результате оперативно-розыскных мероприятий установили и задержали 41-летнего жителя Добровского района, который приобрёл крупную партию немаркированной табачной продукции для последующей перепродажи на территории родного региона.
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