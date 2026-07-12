Сделавший предложение на прямой линии с Путиным журналист обвенчался

t.me/Митрополит Евгений, Екатеринбургский и Верхотурский Журналист Кирилл Бажанов из Екатеринбурга, который во время прямой линии с президентом России Владимиром Путиным сделал предложение своей возлюбленной Ольге, обвенчался с ней.
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