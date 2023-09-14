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Более ста российских издательств примут участие в “ЛиТРе-2023”

Более ста российских издательств примут участие в “ЛиТРе-2023”

Шестой “ЛиТР” (6+) станет как никогда масштабным — фестиваль объединит порядка сотни российских издательств со всей страны, которые представят свои книги и покажут читателям многообразие современной литературной палитры, сообщает ИА PrimaMedia.

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