Боксер Джонсон назвал интервью Путина Карлсону ходом, взбесившим всех в США

Боксер Кевин Джонсон назвал интервью, которое президент Российской Федерации Владимир Путин дал некоторое время назад бывшему ведущему телевизионного канала Fox News Такеру Карлсону, ходом, взбесившим всех в Соединенных Штатах.
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