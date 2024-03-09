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Боксер Джонсон назвал интервью Путина Карлсону ходом, взбесившим всех в США

Боксер Джонсон назвал интервью Путина Карлсону ходом, взбесившим всех в США

Боксер Кевин Джонсон назвал интервью, которое президент Российской Федерации Владимир Путин дал некоторое время назад бывшему ведущему телевизионного канала Fox News Такеру Карлсону, ходом, взбесившим всех в Соединенных Штатах.

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Gennady Sokolovsky
АФОБАЗОЛ. Рекомендуем.
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