Россиян предупредили о наказании за уход от НДФЛ

Глава Минфина Силуанов: за уход от НДФЛ грозит уголовная ответственность За уход от уплаты налогов после их повышения из-за введения прогрессивного НДФЛ россиянам грозит наказание вплоть до уголовной ответственности.
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