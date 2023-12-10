Песков: летевшие с Путиным Су-35 отвечали за безопасность и показали себя в деле

Вошедшие к летный кортеж президента России Владимира Путина во время визита в страны Ближнего Востока истребители Су-35 обеспечивали безопасность главы государства в неспокойном регионе, а также продемонстрировали себя в деле.
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