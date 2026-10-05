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Газета.ру

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Лихачев: водитель машины с продуктами для сотрудников ЗАЭС погиб при атаке дрона

Лихачев: водитель машины с продуктами для сотрудников ЗАЭС погиб при атаке дрона

Сотрудник атомной электростанции (АЭС) в Энергодаре Запорожской области погиб в результате атаки украинских войск.

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