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Кольчатые червяги выкармливают детенышей клоакальным молоком

Кольчатые червяги выкармливают детенышей клоакальным молоком

Долгое время считалось, что кормление потомства богатым жирами молоком свойственно только млекопитающим, однако теперь мы знаем примеры «молочного» вскармливания у представителей других классов, в том числе пауков, рыб, птиц и амфибий.

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