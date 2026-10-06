Круиз на атомном ледоколе: почему путешествие к Северному полюсу стоит того

Путешествие к Северному полюсу долгое время казалось чем-то из области фантастики или, по крайней мере, уделом исключительно профессиональных полярников, готовых рисковать жизнью ради науки.
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