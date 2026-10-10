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Иркутск Сегодня

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Арест имущества на 6,9 млн рублей: глава Чунского района предстанет перед судом

Прокуратура Иркутской области направила в суд дело главы Чунского района, обвиняемого в превышении должностных полномочий, сообщили в пресс-службе ведомства.

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