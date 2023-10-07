БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Д. Медведев указал еще три «красные черты», которые переступил Запад

Д. Медведев указал еще три «красные черты», которые переступил Запад

Военное столкновение с НАТО на «земле» становится все ближе Дмитрий Родионов На фото: зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев (Фото: Дмитрий Астахов/пресс-служба правительства РФ/ТАСС) Материал комментируют: Александр Перенджиев Всеволод Шимов Шанс избежать прямого противостояния с военным блоком НАТО «на земле» становится все меньше, считает заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев, который в своем Telegram-канале перечислил три признака неизбежности конфликта.

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