Д. Медведев указал еще три «красные черты», которые переступил Запад

Военное столкновение с НАТО на «земле» становится все ближе Дмитрий Родионов На фото: зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев (Фото: Дмитрий Астахов/пресс-служба правительства РФ/ТАСС) Материал комментируют: Александр Перенджиев Всеволод Шимов Шанс избежать прямого противостояния с военным блоком НАТО «на земле» становится все меньше, считает заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев, который в своем Telegram-канале перечислил три признака неизбежности конфликта.