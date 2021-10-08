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В Севастополе проходит федеральный молодёжный патриотический форум

В Севастополе проходит федеральный молодёжный патриотический форум

Гостей из 15 регионов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов ждёт обширная программа: экскурсии, мастер-классы и лекцииОкружной образовательный форум, посвящённый вопросам патриотического воспитания молодёжи, проходит в Севастополе впервые.

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