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Добрый Мир

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Гашека, обвинившего Овечкина из-за рекорда НХЛ, признали безумным

Гашека, обвинившего Овечкина из-за рекорда НХЛ, признали безумным

Бывший вратарь сборной Чехии Доминик Гашек стал безумцем не только в своей стране, но и в мировом сообществе после его критики российского хоккеиста Александра Овечкина, который установил новый рекорд НХЛ, сообщили эксперты aif.

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