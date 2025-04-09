ВСУ атаковали станцию, обеспечивающую работу «Турецкого потока». Турецкий политолог обвинил Великобританию и Евросоюз

В Министерстве обороны Российской Федерации сообщили, что боевики Вооружённых сил Украины атаковали компрессорную станцию «Кореновская» в Краснодарском крае, которая обеспечивает газоснабжение «Турецкого потока».
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