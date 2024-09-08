Алаудинов сообщил об ускорении наступления ВС России в зоне СВО

Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что атака Вооруженных сил Украины на Курскую область была направлена на замедление продвижения российских войск, однако привела к противоположному эффекту.
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