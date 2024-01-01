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Более 30 туристов пострадали в ДТП с автобусом в Италии

Более 30 туристов пострадали в ДТП с автобусом в Италии

Corriere della Sera Более 30 человек получили травмы в ДТП с участием туристического автобуса, которое произошло в итальянской провинции Венеция в новогоднюю ночь, сообщила в понедельник, 1 января, газета Corriere della Sera.

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