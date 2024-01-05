МИД России объяснил прекращение контактов с США по кибератакам

Контакты с США по реагированию на кибератаки стали заложниками русофобской политики Вашингтона. Причину прекращения диалога объяснил директор департамента международной информационной безопасности (ДМИБ) российского МИД и спецпредставитель президента России Артур Люкманов.
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