Ладожские линкоры

Ладожское озеро – крупнейший пресноводный водоём в Европе – почти море! По крайней мере, в плане волнения: штили здесь редкость, а вот шторма с резким усилением ветра до 20–30 метров в секунду, напротив – частое явление.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Российские силовики задержали в Москве возможного наводчика ВСУ
- Нанесены удары по объектам противника в Киевской, Днепропетровской, Харьковской областях, подтверждено уничтожение личного состава ВСУ в селе Бездрик под Сумами
- ФСБ РФ предотвратила подрыв завербованным СБУ жителем Севастополя железнодорожного моста
Свежие комментарии