Антонов: США давно вынашивают планы покончить с экспортом энергоресурсов РФ

Официальный новостной канал Посольства России в США. Вашингтон на протяжении длительного времени вынашивает планы покончить с российским экспортом энергоресурсов, заявил посол России в США Анатолий Антонов.
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