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Бейсбол перед эшафотом: как заключенные из камеры смертников чуть не стали чемпионами Америки

Бейсбол перед эшафотом: как заключенные из камеры смертников чуть не стали чемпионами Америки

Еще бы, ведь каждый выигранный матч означал для них отсрочку казни. В мае 1912 года одна из лучших бейсбольных команд на Западе — WSP Stars, или «Звезды Вайомингской государственной тюрьмы» — провела последнюю игру в своем первоначальном составе.

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