С опорой на собственное бессилие: долго ли протянет киевский режим без западных денег и пропаганды

На днях из Вашингтона в Киев вернулась небольшая делегация во главе с депутатом Рады от партии «Слуга народа» и замглавы парламентского комитета по обороне Черневым, неделю обивавшая пороги американских высокопоставленных чиновников и конгрессменов от имени Зеленского.