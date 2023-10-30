С опорой на собственное бессилие: долго ли протянет киевский режим без западных денег и пропаганды

На днях из Вашингтона в Киев вернулась небольшая делегация во главе с депутатом Рады от партии «Слуга народа» и замглавы парламентского комитета по обороне Черневым, неделю обивавшая пороги американских высокопоставленных чиновников и конгрессменов от имени Зеленского.
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