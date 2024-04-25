В результате ДТП в Калужской области двое мужчин пострадали в зажатой кабине грузовика

В ночь на четверг в Боровском районе Калужской области произошла авария с участием двух грузовиков. По данным МЧС, 24 апреля около 11 часов вечера на 405 км трассы А-108 "Московское большое кольцо" произошло ДТП с пострадавшими.
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