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Теплая погода почти без осадков ожидается в Московском регионе на будущей неделе

Теплая погода почти без осадков ожидается в Московском регионе на будущей неделе

РИАМО - 20 мар. На следующей неделе дневная температура воздуха в Московском регионе может подняться до плюс 10 градусов, при этом осадков в рабочие дни не ожидается, сообщила РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

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