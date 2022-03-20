Теплая погода почти без осадков ожидается в Московском регионе на будущей неделе

РИАМО - 20 мар. На следующей неделе дневная температура воздуха в Московском регионе может подняться до плюс 10 градусов, при этом осадков в рабочие дни не ожидается, сообщила РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.