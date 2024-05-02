В МВД предложили сделать обязательным флаг РФ на номерах автомобилей

В России хотят сделать обязательным размещение российского флага на автомобильных номерах. Соответствующую поправку к ГОСТ «Знаки государственные регистрационные транспортных средств» подготовил Научный центр безопасности дорожного движения МВД по предложению председателя Комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александра Хинштейна, пишет газета «Коммерсантъ» .