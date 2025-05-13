В Мневниковской пойме создают удобный для жизни район

В Хорошево-Мневниках активно строят спортивные и образовательные объекты В Хорошево-Мневниках планируется возвести несколько образовательных объектов на 2,6 тысячи мест в дополнение к уже построенной школе на 925 учащихся.
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