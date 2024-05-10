Правда про войну и про победу не может быть о д н а ! К примеру, Крымская война середины 19 века- в Крыму ее якобы проиграли, но она была и на Камчатке. Там Главком горнизона адмирал Завойко своей мудростью и хитростью практически полностью уничтожил десант эскадры Англоскунсов и Лягушатников, которые были обескровлены и с позором бежали из Авачинской бухты!!! Оставшихся он закопал в одну яму и поставил, в назидание "памятник". Стоит до сих пор!!! А ведь КАМЧАТКА, стратегически намного более важна, чем Крым!

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Air

Трусливые пархатые англожиды до 6 июня 1944 года, трусливо выжидали на островках и за лужей, кто кого победит- Россия германию или германия Россию! А когда Русские Войска вошли в Германию в 1944 году, англожиды засуетились. Как так, ведь Россия побеждает германию и ее сателлитов. А ведь если дело дальше так пойдет, то Советская Армия займет всю европу! А мы то англожиды останемся не у дел, и не сможем ничего отхватить от европы если Русские займут всю европу. И у англожидов началась скачка, торопливо собрали англожидовскую орду из всех туземных колоний, выгребли из всех закромов все старое заржавевшее оружие, как сейчас вооружают хохложидов на "украине" и вперед, с песней "янки дудль" на нормандское побережье, где самые удобные пляжи для изнеженных янков и меньше всего бошевских войск и укрепрайонов. Так что не пытайтесь одурачить планету англожиды, правда ведь в глаза колет!