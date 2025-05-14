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Петербургский дневник

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НБКИ: выдача автокредитов в Петербурге сократилась почти на 60 процентов

НБКИ: выдача автокредитов в Петербурге сократилась почти на 60 процентов

Объём в первом квартале составил более 13 миллиардов рублей Объём выданных автокредитов в Петербурге в первом квартале этого года составил 13,1 миллиарда рублей – на 58,8 процента меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года, сообщили накануне в пресс-службе Национального бюро кредитных историй.

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