НБКИ: выдача автокредитов в Петербурге сократилась почти на 60 процентов

Объём в первом квартале составил более 13 миллиардов рублей Объём выданных автокредитов в Петербурге в первом квартале этого года составил 13,1 миллиарда рублей – на 58,8 процента меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года, сообщили накануне в пресс-службе Национального бюро кредитных историй.