На передовой борьбы с огнем: визит в пожарную часть номер 25

В преддверии Дня спасателя корреспондент «Тульских Новостей» посетила пожарную часть номер 25 в городе Новомосковск, чтобы поближе познакомиться с работой тех, кто ежедневно стоит на страже нашей безопасности.
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