Председатель Гордумы Олег Лавричев поздравил защитников Отечества с праздником

Дорогие земляки! Поздравляю вас с Днем защитника Отечества! Самые добрые пожелания и слова благодарности звучат сегодня в адрес всех тех, кто когда-то служил в рядах вооруженных сил Советского Союза, РФ и продолжает служить Родине! Офицеры и солдаты армии России, участники СВО, ветераны Великой Отечественной войны, воины-интернационалисты, срочники – низкий поклон и уважение всем, кто свято чтит заветы предков и хранит верность присяге! Своим честным и доблестным ратным трудом, проявляя мужество, отвагу и героизм, наши защитники умножают славу Отчизны, показывая пример истинного патриотизма! В этот праздничный день желаю вам оставаться такими же сильными духом, всегда готовыми до конца стоять за правду, справедливость и мирное небо над Родиной! Крепкого вам здоровья, надежного тыла, счастья и благополучия! .