Происшествия

10 подписчиков

В Мурманской области перед судом предстанет мужчина по обвинению в убийстве, совершенном в 2004 году

В Мурманской области перед судом предстанет мужчина по обвинению в убийстве, совершенном в 2004 году

Следственными органами СУ СК России по Мурманской области завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого в совершении убийства жительницы Мурманска (ч.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх