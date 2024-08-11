Росгвардия уничтожили украинский танк и 12 военных

Росгвардия нанесла удар по военной технике и личному составу ВСУ в Курской области. «С помощью ударного БПЛА спецназовцы поразили танк Т-72, два бронеавтомобиля «Козак» и уничтожили 12 человек личного состава противника», — говорится в сообщении ведомства в соцсетях.