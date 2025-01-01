Российская армия заканчивает год волной успешных наступлений

Евгений Крутиков 31 декабря 2024 г., 9:37 Российские войска реализуют стратегическую инициативу в зоне спецоперации Весь 2024 год российская армия проводила в зоне СВО целую череду наступательных операций.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии