Пять машин сгорели при пожаре в автосервисе в Амурске. По данным МЧС, пострадавших нет. Возгорание на 600 «квадратах» уже полностью потушили.
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Пять машин сгорели при пожаре в автосервисе в Амурске. По данным МЧС, пострадавших нет. Возгорание на 600 «квадратах» уже полностью потушили.
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