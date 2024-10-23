Расплата за легкомысленность: «Краснодар» сенсационно уступил «Пари НН» дома и вылетел в Путь регионов Кубка России

«Краснодар» потерпел сенсационное поражение от «Пари НН» и вылетел в Путь регионов Кубка России. На гол Валерия Царукяна хозяева ответили бильярдным ударом Олакунле Олусегуна, а решающим стал выстрел Свена Карича со штрафного.
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