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Расплата за легкомысленность: «Краснодар» сенсационно уступил «Пари НН» дома и вылетел в Путь регионов Кубка России

Расплата за легкомысленность: «Краснодар» сенсационно уступил «Пари НН» дома и вылетел в Путь регионов Кубка России

«Краснодар» потерпел сенсационное поражение от «Пари НН» и вылетел в Путь регионов Кубка России. На гол Валерия Царукяна хозяева ответили бильярдным ударом Олакунле Олусегуна, а решающим стал выстрел Свена Карича со штрафного.

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