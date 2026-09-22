Шансы Ивлеевой вернуться на телевидение оценили

Юрист Екатерина Гордон заявила, что у блогерши Анастасии Ивлеевой, пропавшей из публичного поля после скандала с «голой вечеринкой», есть шанс вернуться на телевидение.
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