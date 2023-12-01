ЗЕ против ЗА — это тупик: «мечтатель года» рискует превратиться в разочарование

На Украине наступила тупиковая ситуация, которая может привести к окончательному поражению Киева, о чём заявил экс-посол США в НАТО, а ныне гендиректор Чикагского совета по глобальным вопросам Иво Даалдер в колонке для издания Politico.
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