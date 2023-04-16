В Совфеде разработали законопроект, позволяющий участникам СВО трудоустроиться в сфере соцпредпринимательства

Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов разработал законопроект, включающий всех, кто находился в зоне спецоперации в категорию социально уязвимых граждан для их трудоустройства в сфере соцпредпринимательства.
Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов разработал законопроект, включающий всех, кто находился в зоне спецоперации в категорию социально уязвимых граждан для их трудоустройства в сфере соцпредпринимательства.
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